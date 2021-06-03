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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوق النجاة .. استشاري طب الحالات الحرجة يكشف سبب تسجيل لندن صفر وفيات بـ كورونا

صدى البلد


قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل توفير لقاحات كورونا ستحدث فارق كبير بالنسبة للوضع الوبائي في مصر، مشددا على ضرورة حصول الجميع على لقاح كورونا .
 

وأشار حاتم سليمان، خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: إلى أن لقاح أسترازينيكا يعد من أهم اللقاحات التي تعتمد عليها الحكومة في لندن، وذلك بالرغم من انتشار الاقاويل الخاصة بتسببه في حدوث تجلطات.
 

وشدد استشاري طب الحالات الحرجة: على أن لقاح أسترازينيكا يعد من أهم اللقاحات والأعراض الجانبية الخاصة به بدأت في الإندثار.
 

وأوضح أنه لأول مرة تسجل لندن صفر وفيات منذ بداية الجائحة، موضحا أن اللقاحات هي المتسبب الرئيسي في الوصول لـ صفر وفيات، وهي طوق النجاة الوحيد من الإصابة بكورونا.
 

وكشف عن وجود تحورات جديد تحدث الآن منها التحور الهندي الجديد، مشددا على أن بالرغم من التحورات مازالت اللقاحات فعالة بدرجة كبيرة.
 

طب الحالات الحرجة لقاحات كورونا كورونا لقاح أسترازينيكا اخبار التوك شو

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