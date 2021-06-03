أول صور لـ بعثة أبطال السلة بنادي الزمالك بعد وصولها مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة فريق كرة سلة الزمالك قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.



واستقبل مطار القاهرة الدولي، قادمة من إثيوبيا، بعد الاتفاق بين الزمالك والاتحاد الأفريقي لكرة السلة على عودة البعثة كاملا الى القاهرة من خلال اثيوبيا في ساعة متأخرة بعد الغاء فكرة وصول البعثة على دفعتين عن طريق قطر .



وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA، بعد تغلبه في النهائي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63 .

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

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