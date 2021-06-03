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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة

بعثة الزمالك لكرة
بعثة الزمالك لكرة السلة

حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

و كان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور  نبيل  عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.

الزمالك مطار القاهرة رواندا حسين لبيب ابطال افريقيا حسين السمري

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حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة

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