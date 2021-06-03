حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة
حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.
و كان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.
وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.