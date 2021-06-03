حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة

حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

و كان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.