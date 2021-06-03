القطاع الصحي منهار..الأونروا: العدوان الإسرائيلي استخدم قنابل لم تكن متعارف عليها سابقا

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "الأونروا"، إن غزة محاصرة منذ أكثر من 15 عاما، موضحا أن السفر من قطاع غزة لا يتم سوى عبر معبر رفح، موضحا أن 97% من نسبة المياه في غزة غير صالحة للشرب.



وأضاف “عدنان أبو حسنة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن نسب البطالة في غزة وصلت إلى أكثر من 60%، ووصلت لدى الشباب إلى 80% و النساء إلى 90%، مشدا على ان غزة مكان مدمر ومحاصر.



وأشار إلى أن الحرب الأخير استهدفت البنية التحتية في فلسطين سواء بنية تحتية والمياه والاتصالات وخطوط الكهرباء، منوها إلى أن الكهرباء في غزة تصل 4 ساعات يوميا فقط منذ أكثر من 10.



ولفت إلى أن القطاع الصحى منهار بالكامل ويعاني بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الحالات الحرجة من المصابين يتم تحويلهم إلى مصر أو الضفة الغربية.



وأوضح أن الحرب الأخيرة تسبب في تدمير أكثر من 1000 بيت، مشددا على وجود ألاف البيوت التي تعرضت للتدمير سواء كليا أو جزئيا، مضيفا ان مصر سترسل العديد من الجرارت من أجل إزالة الركام الخاص بالتدمير.





وأكد على أن نوعية القنابل التي استخدمت في العدوان الإسرائيلى على غزة لم تكن متواجده لدى الجانب الإسرائيلي عام 2014، منوها إلى أن هناك العديد من الابراج تتعرض للهدم يوميانتيجة القنابل المستخدمة من قبل العدوان.