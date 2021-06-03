من أجل تطويرها.. صندوق المناطق العشوائية: سنقدم لفلسطين كل ما هو نفيس وغال

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن كل المؤسسات والجهات المصرية عملت بكل طاقتها من أجل إنشاء منظومة متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مشددا على أن تطوير العشوائيات سيبني مصر المتقدمة صاحبة الاقتصاد القوي الخالي من العشوائيات.



وأضاف خالد صديق، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر دائما تقدم للأشقاء الفلسطينين ماهو أفضل، مشددا على أن مصر ستقدم لها كل الغالي والنفيس من أجل تطوير وإعادة إعمار فلسطين.



وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: أن خطة الانتهاء من العشوائيات الخطرة بدأت بتطوير 357 منطقة بـ 200 ألف وحدة، موضحا أن خطة التطوير كانت تستهدف في بدايتها 200 ألف وحدة ولكن مع الوقت أصبحت 240 ألف وحدة.



وأشار إلى أن خطة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية الخطرة لم يتوقف ولكنه توسع، مشددا على وجود العديد من المشروعات الجاهزة للافتتاح منهم مشروع الخيالة ومشروع في السلام وحدائق أكتوبر وحلايب وشلاتين وغيرهم من المناطق.



وكشف عن وجود عدة مشروعات جازة للتسكين في سفاجا ورأس غارب والغردقة والقصير، كما أن هناك مشروع آخر سينتهي تماما في حلايب وشلاتين بحلول الشهر القادم.

