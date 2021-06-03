صندوق تطوير العشوائيات: كل محافظات مصر بها مناطق نائية وخطرة



أكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، على أن تشييد مصر الحديثة سيتم على أيدي أولادها المقيمين في المناطق المتطورة الجديدة، موجها الحديث إلى الجميع قائلا: أدعو الجميع إلى تصوير المشروعات التي قمنا بإنشائها بدون علمنا وإذا وجد أي شيء يجب عليهم التوجه إلينا.



وأضاف خالد صديق، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المشروعات الجديدة في سيناء والبحر الأحمر تم إنشائها وفقا لطبيعة معيشتهم وتقاليدهم، منوها إلى أن الصندوق لديه خطة محددة من أجل تطوير مصر منهم الانتهاء من العشوائيات الخطر والتي أوشكت على الانتهاء.





وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: أن الصندوق يستهدف تطوير الاماكن الغير مخططة داخل مصر، موضحا أن هناك 227 مدينة غير مخططة نستهدف تطويرها، منوها إلى أن هذه المدن لا يوجد لديها بنية تحتيه.



وأشار إلى أن الصندوق يعمل علة تطوير العديد من المناطق داخل محافظة الجيزة، مشددا على أن كل محافظات مصر تحتوي على مناطق عشوائية وخطرة.

