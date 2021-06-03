عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق تطوير العشوائيات: كل محافظات مصر بها مناطق نائية وخطرة

خالد صديق، المدير
خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية


أكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، على أن تشييد مصر الحديثة سيتم على أيدي أولادها المقيمين في المناطق المتطورة الجديدة، موجها الحديث إلى الجميع قائلا: أدعو الجميع إلى تصوير المشروعات التي قمنا بإنشائها بدون علمنا وإذا وجد أي شيء يجب عليهم التوجه إلينا.
 

وأضاف خالد صديق، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المشروعات الجديدة في سيناء والبحر الأحمر تم إنشائها وفقا لطبيعة معيشتهم وتقاليدهم، منوها إلى أن الصندوق لديه خطة محددة من أجل تطوير مصر منهم الانتهاء من العشوائيات الخطر والتي أوشكت على الانتهاء.
 


وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: أن الصندوق يستهدف تطوير الاماكن الغير مخططة داخل مصر، موضحا أن هناك 227 مدينة غير مخططة نستهدف تطويرها، منوها إلى أن هذه المدن لا يوجد لديها بنية تحتيه. 
 

وأشار إلى أن الصندوق يعمل علة تطوير العديد من المناطق داخل محافظة الجيزة، مشددا على أن كل محافظات مصر تحتوي على مناطق عشوائية وخطرة.
 

تطوير المناطق العشوائية المناطق العشوائية سيناء البحر الأحمر صندوق تطوير المناطق العشوائية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رحيل مروان محسن عن الأهلي .. وساسي يكشف موعد الرد على الزمالك.. عودة أبطال أفريقيا للسلة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

بعد أزمة المجال الجوي البيلاروسي.. دول أوروبية تحظر الطيران إلى روسيا ردا على تصرفات مماثلة

استاد القاهرة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم

رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

طلبات محددة من الأهلي والزمالك.. إستاد القاهرة يكشف كواليس الاستعدادات لاستقبال المباريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

زوجة أحمد الشيخ تطلب الدعاء لزوجها

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

شوفت صور بتقول كدا..أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ