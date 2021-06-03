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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محمود زكي: اعتماد دراسة إطلاق قناة الجامعة على النايل سات

الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة - في جلستة الأخيرة - عن اعتماد الدراسة المرجعية لمشروع قناة الجامعة التعليمية، مؤكدًا أن إطلاقها يأتي في إطار حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتنوع مصادر التعليم، وسعيًا منها لتقديم خدمة تعليمية متميزة في مختلف التخصصات وفقًا لنظام التعليم المدمج تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.


وفي وقت سابق، وقع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عقد بث القناة التليفزيونية على النايل سات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وسيتم بث القناة على تردد 11137 رأسي اعتبارًا من أول سبتمبر القادم.


يذكر أن مجلس جامعة طنطا - خلال جلسته في مارس الماضي - وافق على إنشاء شركة جامعة طنطا للخدمات التعليمية والإعلامية لإدارة القناة التليفزيونية.
 

محمود زكي رئيس جامعة طنطا قناة الجامعة التعليمية

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