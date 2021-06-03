روسيا: تجسس واشنطن على مسئولين أوروبيين جرى بطريقة قانونية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - تعليقًا على قضية تجسس الولايات المتحدة على مسئولين أوروبيين عبر الدنمارك - إن السلطات الأمريكية تقوم بما تتهم روسيا بفعله.



وأضافت زاخاروفا - في تدوينة عبر "الفيسبوك" نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الأربعاء- أن "الولايات المتحدة قامت عمليًا بفعل ما تتهم به روسيا بشكل دائم، والنقطة الأكثر خيالًا تتمثل في أن هذا العمل جرى بطريقة قانونية تمامًا، أي بالتوافق مع المفهوم الغربي للقانون، وهذا الأمر يشير إليه تسريب المعلومات من تقرير سري لهيئة الاستخبارات الخارجية الدنماركية".



وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن أي من النرويج أو السويد أو فرنسا أو حتى ألمانيا لم تعلن طرد دبلوماسيين دنماركيين أو فرض عقوبات على الولايات المتحدة، كما لم تتمكن في صياغة شكواها بطريقة واضحة، معربة عن استياءها من يد واشنطن الدنماركية المنغمسة في روسيا الداخلية.



ونشرت وسائل إعلام دنماركية وألمانية - في وقت سابق - تقارير أفادت بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت الشراكة مع الاستخبارات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسئولين كبار في دول مثل ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.