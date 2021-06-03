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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة: التعاون مع جنوب سيناء كشف عن نماذج ناجحة

منجستاب هايلي مع
منجستاب هايلي مع محافظ جنوب سيناء

ثمن الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة منجستاب هايلي، التعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ خاصة بمنطقة كاترين في مجال تمكين المرأة وإبراز النماذج الناجحة، وكذلك في المجال الزراعي والأعشاب وغيرها من المشروعات.


جاء ذلك خلال استقبال خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الأربعاء، للمثل الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر؛ والتي استمرت 7 سنوات.


وقال هايلي، إنه - خلال عمله بالأقصر - أنشأ مركز لتبادل الخبرات بين دول إفريقيا، ما سيمكنه خلال عمله الجديد بجنوب إفريقا كمدير إقليمى لـ14 دولة إفريقية من إحضار متدربين ليتعلموا في مصر.


من جانبه، أبدى محافظ جنوب سيناء، امتنانه بالزيارة، مؤكدًا عمق الصداقة مع منجستاب هايلي، ومتمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.
 

منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة جنوب سيناء

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