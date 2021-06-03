فرجاني ساسي يكشف موعد توضيح الحقيقة فى ملف تجديد عقده مع الزمالك

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توقيت حديثه حول مستقبله وإمكانية تجديد تعاقده القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وفي حوار مع الإعلام التونسي خلال فترة تواجده بمعسكر منتخب بلاده قال فرجاني :"الجمهور التونسي يسمع أشياء غير صحيحة كثيراً، وذلك بسبب أنني لا أتحدث ، لا يمكن الحديث الآن عن مثل هذه الأشياء، لكنني سأتحدث بعد فترة التوقف الدولي حتى يعلم الجميع الحقيقة كاملة، وسأوضح كافة الأمور حول مستقبلي".

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ويأمل نادي الزمالك في أن تحدث انفراجة في مفاوضاته مع فرجاني ساسي قبل يوم 30 من الشهر الجاري، حتى يتمكن من الحفاظ على لاعبه في المباريات المتبقية محلياً هذا الموسم.