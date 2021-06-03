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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارجية ألمانيا: نستعد لفتح مكتب وقود الهيدروجين بالرياض

دنيس كوميتات
دنيس كوميتات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دنيس كوميتات، استعداد بلاده لافتتاح مكتب لوقود الهيدروجين في الرياض خلال الصيف الجاري، وذلك في إطار تعزيز الشراكات بين السعودية وألمانيا في الملف الاقتصادي.


وقال كويمتات، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الفضائية أمس الأربعاء، إن "العلاقات بين ألمانيا والسعودية في مجملها جيدة للغاية، نحن نعمل بشكل وثيق مع المملكة في عدد من مجالات السياسة، ليس أقلها في القطاع الاقتصادي، حيث أقامت ألمانيا والسعودية شراكة في مجال الهيدروجين".


وحول ملف جائحة كورونا على مستوى منطقة الشرق وشمال إفريقيا، قال المتحدث الألماني إن أعداد مصابي كورونا آخذة في الانخفاض، مشيرا إلى أن الخطر لم يتم تفاديه بعد، ومن المهم أن يواصل المسؤولون السياسيون في المنطقة التوسع في برامج التلقيح الوطنية في أسرع وقت ممكن، وأن يظلوا يقظين بشأن تتبع الإصابات وعلاجها. 


وفيما يتعلق بملف الحوثيين في منطقة الشرق الأوسط، قال كويمتات: " للأسف، على رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للولايات المتحدة، لم يحدث حتى الآن أي تقدم ملموس في المحادثات بشأن تنفيذ خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكونة من 4 نقاط تتمثل في افتتاح مطار صنعاء، استمرار فتح ميناء الحديدة، وقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وبدء المحادثات السياسية".
 

وزير خارجية ألمانيا خارجية ألمانيا دنيس كوميتات

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