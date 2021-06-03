مالا تعرفه عن سرينا إبراهيم فى ذكرى ميلادها
تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة سرينا إبراهيم ونرصد فى السطور التالية ما لا تعرفه عن سرينا إبراهيم:
١- ولدت سرينا في الثالث من يونيو من عام ١٨٨٨.
٢- سرينا هي الشقيقة الكبرى للفنانة نجمة إبراهيم، والتي اشتهرت بدور "رَيَّا" في فيلم "رَيَّا وسكينة".
٣- انطلقت مسيرة سيرينا الفنية في عام ١٩٠٥، حيث بدأت بالعمل مطربة بفرقة إسكندر فرح.
٤- اتجهت للتمثيل وعملت بالعديد من الفرق منها فرقة "سلامة حجازي" ثم فرقة "سليم عطالله"، ثم فرقة "جورج أبيض"، وتلتها فرقة "فاطمة رشدي"، وفرقة "يوسف وهبي".
٤- من أشهر أغانيها "سافر حبيبي"، ومن أنجح أفلامها: "طاقية الإخفاء".
٥- تزوجت أحد الأثرياء اليهود ويدعي سالم مزراحى وعاشت فى الإسكندرية حتى عام 1954 ثم غادرتها لدولة "إسرائيل"، حتى توفيت في نفس العام