مالا تعرفه عن سرينا إبراهيم فى ذكرى ميلادها

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة سرينا إبراهيم ونرصد فى السطور التالية ما لا تعرفه عن سرينا إبراهيم:

١- ولدت سرينا في الثالث من يونيو من عام ١٨٨٨.

٢- سرينا هي الشقيقة الكبرى للفنانة نجمة إبراهيم، والتي اشتهرت بدور "رَيَّا" في فيلم "رَيَّا وسكينة".

٣- انطلقت مسيرة سيرينا الفنية في عام ١٩٠٥، حيث بدأت بالعمل مطربة بفرقة إسكندر فرح.

٤- اتجهت للتمثيل وعملت بالعديد من الفرق منها فرقة "سلامة حجازي" ثم فرقة "سليم عطالله"، ثم فرقة "جورج أبيض"، وتلتها فرقة "فاطمة رشدي"، وفرقة "يوسف وهبي".

٤- من أشهر أغانيها "سافر حبيبي"، ومن أنجح أفلامها: "طاقية الإخفاء".

٥- تزوجت أحد الأثرياء اليهود ويدعي سالم مزراحى وعاشت فى الإسكندرية حتى عام 1954 ثم غادرتها لدولة "إسرائيل"، حتى توفيت في نفس العام