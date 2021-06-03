حكاية نجم.. كريم بنزيما من أسرة فقيرة بـ ليون إلى صائد البطولات فى ريال مدريد

حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الفوز على ويلز في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفيرا فى إطار الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد اللقاء عودة النجم المخضرم كريم بنزيما للعب مع المنتخب الفرنسي بعد ست سنوات، ليبدأ مباراة رائعة ضد ويلز، رغم إضاعته ركلة جزاء في الشوط الأول.

وفى السطور الآتية نلقي الضوء على إنجازات الفرنسي المخضرم ولاعب ريال مدريد كريم بنزيما فى حكاية نجم…..

حياته الشخصية

كريم مصطفى بنزيما من مواليد 19 ديسمبر 1987 وهو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم ومنتخب فرنسا لكرة القدم.

ولد كريم بنزيما في مدينة ليون، بفرنسا لمواطنين فرنسيين من أصل جزائري وهو مسلم.



كريم بنزيما هو ثالث أصغر فرد في العائلة ونشأ مع ثمانية أشقاء آخرين في برون، الضاحية الشرقية ليون.

مسيرته مع الكرة

بنزيما أتى من آكاديمية الشباب في ليون وبعد ذلك صعد إلى الفريق الأساسي لنادي ليون، وتمكن من الفوز بجائزة هداف الدوري الفرنسي في موسم 2007–2008، وذلك بعد ثلاثة مواسم من بدايته الاحترافية، وكذلك هذا الموسم كان يعتبر أفضل موسم له مع ليون حيث به حقق الكثير من الإنجازات وكذلك وقع على عقداً جديداً مع النادي ليكون واحد من صاحب أعلى رواتب لاعبي كرة قدم في فرنسا.

في عام 2008 كاد بنزيما أن ينتقل إلى نادي برشلونة، فقد خضع لكافة الفحوصات الطبية اللازمة ولم تكن موهبته موضع شك بالنسبة للنادي الكتلوني، ولكن النادي أوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة معللين ذلك بأن الوسط المحيط باللاعب لا يتفق مع قيم برشلونة، لينتقل بعدها بعام واحد إلى ريال مدريد ويصبح أحد أبرز لاعبيه على مدار عشر سنوات.



وفي 2009 أُعلن نادي ليون بالتوصل إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل انتقال اللاعب بنزيما، وصفقة الانتقال كانت تقدر بـ35 مليون يورو مع احتمال رفعها إلى 41 مليون يورو في حالة تحقيق بعض النقاط التي تم تحديدها في الصفقة بين الطرفين،وأنهى انتقاله إلى ريال مدريد بعد أن أنهى الفحص الطبي ووقع بعقد يمتد لمدة ستة سنوات.

منذ صغره وهو يعتبر أن مدربه الحالي والذي رحل منذ أيام زين الدين زيدان هو قدوته و مثله الأعلى وقد قال في حوار صحفي:" نعم زيدان هو لاعبي المفضل، لطالما حاولت تقليد مهاراته ولكنه أفضل مني بكثير، لقد كنت محظوظاً بارتداء الرقم 10 في المنتخب".



دخل كريم بنزيما تاريخ النادي الملكي إلى الأبد في عام 2014، وتحديداً في المباراة التي جمعت ريال مدريد وبازل السويسري والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-1، سجل بنزيما الهدف الخامس ليُخلد في تاريخ الريال كونه مسجل الهدف رقم 1000 في المنافسات الأوروبية ليصبح الريال أول نادي يحقق هذا الرقم.

انجازات و ألقاب كريم بن زيما

مع أولمبيك ليون

الدوري الفرنسي (4): 2004–05، 2005–06، 2006–07، 2007–08

كأس فرنسا (1): 2007–08

كأس الأبطال الفرنسي (3): 2005، 2006، 2007

مع ريال مدريد

كأس ملك إسبانيا (2): 2010–11،2013–14

الدوري الإسباني (2): 2011–12، 2016–17

كأس السوبر الإسباني (2): 2012، 2017

دوري أبطال أوروبا (4): 2013–14، 2015–16، 2016–17، 2017–18

كأس السوبر الأوروبي (3): 2014، 2016، 2017

كأس العالم للأندية (4): 2014، 2016، 2017، 2018

كريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي

كأس امم اوروبا تحت 17 سنة (1): 2004

الألقاب الفردية لكريم بنزيما

أفضل لاعب فرنسي في العام: 2011، 2012، 2014

جائزة برافو لأفضل لاعب شاب تحت 21 سنة: 2008

هداف الدوري الفرنسي: 2007–08

أفضل لاعب في الموسم في فرنسا (1): 2007–08

تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي (1): 2007–08

النجمة الذهبية (1): 2007–08

أفضل مُمرّر تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا (1): 2011–12

لاعب الشهر في الدوري الإسباني (1): أكتوبر 2014

جائزة أفضل لاعب فرنسي (3): 2011، 2012، 2014

أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو يوم 10 ديسمبر 2011 (21 ثانية)

جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج (1): 2019.