النبراوي: تفوقنا على روسيا في تطبيق تذكرتي 2019.. ونسعى لتقديم الأفضل للمشجع المصري

قال منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي، صاحب التنظيم الرائع لبطولة الأمم الأفريقية بمصصر 2019، غن فكرة إنشاء الشركة جائت عقب نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وأضاف النبراوي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: “فكرة تذكرتي بدأت من روسيا خلال حضور كأس العالم 2018، ومن وقتها وكانت هناك رغبة في تطبيق هذا النظام، لكننا تفوقنا في توقيت تطبيق هذا النظام؛ إذ أن روسيا طبقت النظام في 3 سنوات لكننا نجحنا في تطبيقه خلال 3 أشهر فقط".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي: “في زمن قياسي جهزت الكوادر التي طبقت المنظومة، والطريف في الأمر أن معظم الشباب الذي شارك في تطبيق السيستم، شاركوا متطوعين، رغبة منهم في المشاركة في هذا الحدث”.

وأضاف منتصر النبراوي: «حاولنا من البداية الارتقاء بالمنظومة إلى أبعد حد، وفكرة الـFAN ID، فكرة عظيمة نفذت وطبقت بطريقة أعظم، وكان التوفيق حليفنا لتكوين منظومة من أفضل منظومات التذاكر في العالم في ظرف 3 أشهر فقط».

وأوضح النبراوي أن من حق المواطن حضور المباريات بشكل آدمي ومنظم، حتى نعيد المشهد الأسري للملاعب مرة أخرى، وبمجرد استلام الـ FAN ID، يستطيع المشجع الوصول للاستاد قبل المباراة بـ5 دقائق، ودخول الاستاد ومشاهدة المباريات.

واستطرد رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي: "كنا في حالة قلق وترقب أثناء تطبيق المنظومة لأول مرة، وكنا في تواصل مستمر مع الجهات الأمنية، ورغم أن السيستم لاقى اعتراضات وانتقادات في البداية، لكن هذا كان لمصلحة المشجع".

واختتم: هناك العديد من البروفات تم اجرائها قبل التطبيق الفعلي لمنظومة تذكرتي، وهذا شعر به المشجع فيما بعد"، موضحا أن الدولة بمؤسساتها كافة تكاتفت لإنجاح هذه المنظومة.