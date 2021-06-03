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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جامعة أكسفورد تنظم معرضا للتشجيع على أكل الحشرات بدلا من اللحوم

طبق حشرات
طبق حشرات

يجمع معرض “ميت ذي فيوتشر” في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد بين الأعمال الفنية والبيانات العلمية، ويهدف إلى التوعية بالتأثير البيئي لاستهلاك اللحوم، ولكن من دون الوصول إلى حد إدانته.

وقالت مديرة المعرض كيلي ريتشاردز: «نحن نأكل الكثير من اللحوم في العالم ولكن تقليل استهلاكنا مشكلة معقدة للغاية»، مشيرة إلى العامل الثقافي وفرص العمل المرتبطة بهذا القطاع.

وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، تتصدر مدخل المعرض صورة صادمة هي عبارة، عن كومة من شرائح اللحم الافتراضية موضوعة على مفرش من القماش القطني، تمثّل متوسط كمية اللحوم التي يأكلها البريطانيون يومياً (223 جراماً)، أي «أكثر بكثير من المتوسط العالمي» أو «الكميات القصوى التي يُنصَح بها»، على ما أوضح جون لينش لوكالة الصحافة الفرنسية.

حشرات

وفي عصر يتعاظم فيه القلق على مستقبل الكوكب والاهتمام بمعاناة الحيوانات، يجمع المعرض أعمال التجهيز التفاعلية، ويوفّر محاكاة للتسوّق في السوبر ماركت من رفوف وهمية، ويتضمن كذلك أعمال فنانين مثل داميان هيرست.

يمكن للزوار محاكاة عربة التسوق من خلال شاشة، بفضل برنامج أدرج عشرة آلاف منتج موجود في المتاجر البريطانية، وينال المتسوقون درجة تقيّم الأثر البيئي لتبضعهم اليومي.

ومع أن الأوروبيين ينفرون من تناول الحشرات لعدم اعتيادهم على الفكرة، توقع جون لينش أن «يزداد استهلاكها»وأن «تصبح أكثر شيوعاً»، مشيدا بأثرها البيئي المنخفض وصفاتها الغذائية.

بجامعة أكسفورد الاعمال الفنية العلمية ميت ذي فيوتشر اللحوم كيلي ريتشاردز

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