الربح .. الأهلي يكشف أسباب إنشاء شركة الكرة برئاسة ياسين منصور

قال العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن إنشاء شركة كرة القدم بالنادي، التي قد أعلن محمود الخطيب،هدفها واضح، وهو تطوير الكرة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحقيق الربح للقطاع بالنادي.



وأضاف العامري فاروق، عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: "بعد حدوث تعديلات وصدور قانون الرياضة، تحدثت وقتها ورفضت النص الموضوع وطالبت بالتعديل وهو وضع بعض البنود التي تخص الاستثمارات”.

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وأردف: “إنشاء شركة هي هدفها تحقيق الربح وعدم الخسارة، وإنشاء الشركة من أجل تحقيق الأرباح، ومن الممكن أن تجد بعض اللعبات تحقق مزيد من الأرباح، والدليل أن اتحاد الكاراتيه من أغنى الاتحادات على عكس بعض اللعبات الجماعية".