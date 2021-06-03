شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي من داخل الجيم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر فيها من داخل أحد صالات الجيم.



وكتب: "حاول أن تبتسم حتى في الظروف الصعبة.. الرجل الحديدي" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت تعليقات واعجاب الجمهور.



يذكر أن الفيشاوي قد شوَّق جمهوره قبل لأغنية راب جديدة يستعد لطرحها، ونشر فيديو له من داخل الستوديو، وهو يغني مقطعا منها، وأعلن تأجيل طرح الأغنية حدادًا على وفاة نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم.



فيلم “ريتسا” تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.



ويعد من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقيبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينات والوقت الحالي منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.



وتدور قصة الفيلم إلى عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسون عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.