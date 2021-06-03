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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز اهتمامات الساحة الدولية في الساعات الأخيرة

نشرة أخبار العالم.. لابيد يبلغ رئيس إسرائيل رسميًا بتشكيل الحكومة وتصريحات استفزازية من إثيوبيا: سنبني قواعد عسكرية في البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

اليوم.. بايدن يكشف عن خطة توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم
كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن قد يعلن بعد ساعات عن تفاصيل خطة واشنطن لتوزيع 80 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم.

أمريكا تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات إرهابي خطير بالقاعدة
عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي إلى تحديد مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الشهير باسم أبو عبيدة يوسف العنابي.

أول تعليق لـ موسكو بشأن مراجعة السودان اتفاقية القاعدة البحرية مع روسيا

وزير الري السوداني يكشف معلومات جديدة حول مفاوضات سد النهضة

قرارات أحادية تثير الشكوك.. طلب جديد من السودان لإثيوبيا بشأن سد النهضة

مسؤول أمريكي يكشف حقيقة تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني
أكد مسؤول أمريكي، أنه لا توجد حاليا أي أدلة على تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر صيني.

خبراء: شقيقة كيم جونج أون ستتولى ثاني أكبر منصب في كوريا الشمالية
توقع خبراء في كوريا الجنوبية، تعيين كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في منصب الأمين الأول لحزب العمال الحاكم الذي استحدث مؤخرا، وهو ثاني أكبر منصب في القيادة.

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مفاوضات فيينا حول إحياء الصفقة بشأن برنامج إيران النووي، ليست بعيدة عن نقطة التوصل إلى اتفاق.

شاهد.. صورة وثيقة حكومة لابيد والقائمة العربية الموحدة التي أطاحت بنتنياهو
نشرت وسائل إعلام عبرية صورة من الوثيقة التي وقعها رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، وقع للانضمام لائتلاف يائير لابيد "كتلة التغيير" لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي بنجاح لابيد في  تشكيل الحكومة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نفتخر بنهضة مصر.. نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بدور مصر في إعمار غزة

موقع أكسيوس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول مباحثات إعادة اعمار غزة

اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي والأمير محمد بن سلمان

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

تعرف على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أسماء ومناصب وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

بينيت بدلا من نتنياهو.. لابيد يبلغ رئيس إسرائيل رسميًا بتشكيل الحكومة
أبلغ زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، بنجاحه في جمع الائتلاف لتشكيل حكومة التغيير للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وزير الري السوداني يكشف معلومات جديدة حول مفاوضات سد النهضة
أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي عمقت الخلافات.

اعتماد عقار جديد لعلاج كورونا في الخليج
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين الموافقة على الاستخدام الطارئ لدواء جديد ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة بفيروس كورونا في مملكة البحرين، وهو دواء "سوتروفيماب" الذي تنتجه شركة غلاسكو سميث كلاين، وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عليه.

تصريحات استفزازية من إثيوبيا: سنبني قواعد عسكرية في البحر الأحمر
أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، اعتزامها إنشاء قواعد عسكرية لها في البحر الاحمر، ما يعد استفزازا جديداً من قبل أديس أبابا، بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد خطته لبناء 100 سد في البلاد.

اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي والأمير محمد بن سلمان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن الوزير لويد أوستن، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

اليوم.. بايدن يكشف عن خطة توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم

بايدن يتوعد بالرد على هجمات روسيا الإلكترونية

كواليس ليلة سقوط نتنياهو.. لابيد يعلن تشكيل الحكومة برئاسة بينيت.. القائمة العربية تصنع "حاكم إسرائيل"

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اندلاع حريق ضخم بـ مصفاة نفط في إيران.. فيديو
اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط جنوبي العاصمة الإيرانية طهران. وقال عام الطوارئ في محافظة طهران الإيرانية إن النيران اشتعلت في أحد خطوط الطوارئ للغاز المسال في مصفاة طهران.

الصحة العالمية: خطر انتشار جائحة إنفلونزا الطيور مستمر
تأكدت إصابة رجل صيني يبلغ من العمر 41 عامًا باعتباره أول حالة إصابة بشرية بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

 

 

 

بايدن سد النهضة إسرائيل نتنياهو ايران فيروس كورونا حكومة لابيد

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