رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

كشف الإعلامى مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء أون" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، عن رحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مدحت شلبي: إن إدارة النادي الأهلي استقرت على إعارة مروان محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد عودة ثنائى هجوم الفريق الأحمر أحمد ياسر ريان المعار إلى نادي سيراميكا كيلوباترا وعمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش.

وأضاف "شلبي"، أن واجهة مروان محسن القادمة سوف تكون إلى نادي الجونة أو ناديه السابق الإسماعيلي الذى طلب التعاقد معه خلال الفترة الصيفية المقبلة.

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وطلب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحصول على خدمات مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعدما اقتراب اللاعب الدولي صاحب الـ32 عامًا من الرحيل عن القلعة الحمراء نظرًا لتراجع مستواه الفني خلال السنوات الأخيرة الماضية.