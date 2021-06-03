استاد القاهرة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم

قال علي درويش، رئيس هيئة إستاد القاهرة: إن هناك مخططًا تم تنفيذه بواسطة مهندسين وتم إرساله لوزير الشباب والرياضة لعمل غطاء كامل لملعب إستاد القاهره وزيادة سعة الجماهير من 73 ألف متفرج إلى 120 ألف متفرج.



وأضاف خلال حديثه ببرنامح "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة "أون تايم سبورت"، أن مصر قادرة على تنظيم مونديال كرة القدم بنسبة 100%.



وتابع: "لدينا نفس جودة الكاميرات التي كانت متواجدة في ملاعب مونديال 2014 بالبرازيل ، تعاقدنا مع شركات صيانة على أعلى مستوى".

وتزينت صالة إستاد القاهرة الدولي لاستقبال بطولة كأس العالم للجمباز، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.