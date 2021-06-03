مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-6-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 3-6-2021، مباريات عديدة سواء ودية او رسمية، أهمها مباراة الأهلي الودية أمام الشرق للتأمين استعدادا لمواجهة الترجي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية الدولية استعدادا لانطلاق كأس الأمم الأوروبية 2020.

مواعيد مباريات اليوم

الأهلي X الشرق للتأمين – الساعة الخامسة مساءً على قناة الأهلي.

أوكرانيا X إيرالندا الشمالية – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة بي إن سبورت بريميوم 2.

بلجيكا X اليونان – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

بوليفيا X فنزويلا – تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية الساعة العاشرة مساءً على قناة بي إن سبورت بريميوم 3 .