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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تعلن إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك نهاية يونيو الجاري ويائير لبيد يعلن تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل ويطيح بنتنياهو.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

صدى البلد

مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا.. و 42 حالة وفاة
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لمحمد بن سلمان التزام واشنطن بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها
السودان يراجع اتفاق إنشاء قاعدة روسية بالبحر الأحمر
إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر
عراقجي: الجولة القادمة من محادثات فيينا قد تكون الأخيرة
منصور عباس يوقع على اتفاق مع لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
الأردن: تحويل عوض الله والشريف حسن إلى "أمن الدولة"
بايدن يعتزم إعلان يونيو شهراً وطنياً للعمل ضد الوباء

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "القبس" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 42 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 668 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.

وذكرت "الوطن" أن وزيرة الصحة المصرية أعلنت إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا "سينوفاك" بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها، فيما بحثا الأوضاع الأمنية الإقليمية وخاصة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وقالت "الجريدة" إن رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أعلن أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع روسيا، لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر،  مشيرًا إلى أن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية "كانت موقعة في عهد حكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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وذكرت "الوطن" أن  لمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أعلن عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، مضيفًا أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".

وقالت "الأنباء" إن القائمة العربية الموحدة وافقت على الانضمام إلى ائتلاف حكومي مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مشيرةً إلى أن زعيم المعارضة يائير لبيد، أبلغ أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي، من شأنه إزاحة بنيامين نتنياهو عن منصبه بعد 12 عاما.

ونقلت "القبس" عن كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله إن الجولة القادمة من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي في فيينا، ”قد تكون النهائية والأخيرة“، مضيفًا "اليوم بعد ما يقرب من 10 أيام من العمل المكثف، وصلنا إلى نقطة شعرت فيها جميع الوفود بضرورة إجراء مزيد من المشاورات مرة أخرى في عواصمهم، وبعد هذه المشاورات تستأنف المفاوضات".

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وأشارت "الجريدة" إلى أنه بعد أن أثارت قضية ما عرف بـ "الفتنة" قبل شهرين جدلاً واسعاً في الأردن، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرار ظن بحق المشتكى عليه ابراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.

دوليًا، قالت "الوطن" إن  الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم مضاعفة جهود إدارته لتطعيم مزيد من الأمريكيين ضد فيروس "كورونا" بحلول الرابع من شهر يوليو المقبل، لافتة إلى أنه سيعلن في وقت لاحق من اليوم أن الشهر الجاري سيكون بمثابة "شهر وطني للعمل" لتطعيم المزيد من الأمريكيين ضد الفيروس التاجي.

 

 

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