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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. رحيل مروان محسن عن الأهلي .. وساسي يكشف موعد الرد على الزمالك.. عودة أبطال أفريقيا للسلة

مروان محسن
مروان محسن

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 3-6-2021 مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

حكاية نجم.. كريم بنزيما من أسرة فقيرة بـ ليون إلى صائد البطولات فى ريال مدريد
 

حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الفوز على ويلز في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفيرا فى إطار الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بثلاثة أهداف دون رد.

رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

كشف الإعلامى مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء أون" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، عن رحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

فرجاني ساسي يكشف موعد توضيح الحقيقة فى ملف تجديد عقده مع الزمالك

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توقيت حديثه حول مستقبله وإمكانية تجديد تعاقده القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

 

بالصور.. وصول بعثة الفريق الأول لكرة السلة.. استقبال الأبطال بالورود

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

مصر فرنسا الأهلى الزمالك أخبار الرياضة ريال مدريد كريم بنزيما فرجاني ساسي مروان محسن مدحت شلبي منتخب فرنسا

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