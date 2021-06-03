بنك الإسكندرية يناقش البرامج التمويلية المصممة للأطباء

في النسخة الخامسة ضمن سلسلته ALEXBANK Connect، عقد بنك الإسكندرية يوم 26 مايو ندوة عبر الانترنت حول "تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة: آفاق جديدة للتمويل الطبي" والتي ناقشت سبل تمويل القطاع الطبي وتم تنظيمها بالتعاون مع شركة سيمينز هيلثينيرز وشركة ميدي تيك وفيزيتا، حيث قامت الندوة بتسليط الضوء على شراكة البنك مع شركة سيمينز هيلثينيرز الرائدة في مجال الرعاية الطبية وشركة ميدي تيك للمعدات الطبية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة لعملائه من القطاع الطبي.

وأقيمت الندوة بحضور دكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان، والسيد شريف لقمان رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، والسيد حسام عبد العال رئيس إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، ودكتور حاتم الغزاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدي تيك، ومن شركة سيمنز هيلثينيرز السيد آسر الزربة المدير المالي ، والأستاذة مي عيسى مدير العلاقات المصرفية ،والمهندس طارق الشيخ مدير المبيعات وغيرهم من كبار الاطباء ورواد الأعمال في قطاع الخدمات الطبية.

وفي هذا السياق صرح شريف لقمان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية "إن قطاع الخدمات الطبية -كغيره من العديد من القطاعات، يشهد موجة من الابتكار بظهور مجموعة من المنشآت الطبية الناشئة التي تسعى لتوفير خدمات ذات جودة عالية وبطرق مبتكرة، حيث نسعى دائماً الي خدمة الأطباء والمؤسسات الطبية من خلال مراكز الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات والحلول لهم"

وأضاف لقمان "نحرص في بنك الاسكندرية على دعم هذا القطاع خاصةً خلال الظروف التي نشهدها بسبب جائحة كورونا حيث تزايد الاهتمام بالقطاع الطبي بصورة كبيرة، لذلك وقبل الظروف الراهنة، يقوم البنك بتوفير فرص التمويل وخدمات الاستشارات لعملائه في القطاع الطبي، وهو ما نقوم به من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا المتواجدين خلال الندوة وغيرهم حيث يأتي ذلك في إطار سعينا المستمر لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة من خلال تطبيق استراتيجيتنا والتي تأتي تماشياً مع الاولويات الوطنية".

وفي هذا الإطار، علق الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الاسنان:"ان القطاع الطبي يمر بمرحلة كبيرة في تغيير المفاهيم، نتيجة تزايد الاعتماد على الاجهزة التشخيصية والعلاجية. ونتيجة ارتفاع اسعار تلك الاجهزة وصعوبة الحصول عليها نقداً رغم جدواها الاقتصادية، فقد لزمت الشراكة مع البنوك لتكتمل أضلاع المثلث: الطبيب- الشركات الموردة - بنوك التمويل. لذلك، تعتبر مثل هذه الندوات هامة جدا لتعريف الاطباء ببرامج التمويل المناسبة لهم".

وقد صرح د/ حاتم الغزاوي رئيس مجلس ادارة شركة ميدي تيك أنه تواكبا مع النهضة الحضارية التي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، فان مجال طب الأسنان يشهد تطورا كبيرا في مجال تجهيزات مراكز وعيادات طب الأسنان في ضوء أحدث ما وصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا العالمية والتي تستدعي بالضرورة برامج تمويل مخصصة لتمويل تلك الأجهزة والتجهيزات اللازمة لذلك. وأضاف د / الغزاوي أنه بالتعاون المشترك بين بنك الإسكندرية وشركة ميدي تيك والدراسة المركزة قد تم التوصل منذ عدة سنوات الى تسهيلات في اجراءات الحصول على تمويل هذه الأجهزة المتطورة للأطباء الأسنان ومراكز الأشعة ومعامل الأسنان المتخصصة.

ومن جانب شركة سيمنس هيلثينيرز، صرح المهندس طارق الشيخ مدير المبيعات عن مجهودات الشركة في تقديم أحدث تقنيات الرعاية الصحية في العالم بتكاليف مناسبة لتلبية احتياجات المستشفيات والمعامل في مكافحتها ضد مختلف انواع الامراض ومنها السرطان وأمراض القلب وأمراض المخ وفيروس كورونا و مساعده الاطباء فى تشخيص الامراض بشكل دقيق وسريع وفعال.