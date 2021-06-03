كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية تُطلق المؤتمر الطلابي الأول لبحث المشكلات الإنسانية

عقدت كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر بأقسامها المختلفة (قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وقسم علم النفس، وقسماللغة الصينية) المؤتمر الطلابي الأول الذي نظمه طلاب وطالبات أقسام الكلية المختلفة، بنظام الأونلاين، وذلك تحت رعاية الدكتور يحيى بهيالدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتورة شادية فهيم عميدة الكلية، حيث أكدت أهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الطلابية في الكلية، ومن أهمهاحملات التوعية بالصحة النفسية، وحلقات النقاش الثقافية، ويوم الآداب والإنسانيات.

وأثناء المؤتمر، شارك الطلاب من مختلف الفرق الدراسية بعروض تقديمية تناولت بالتحليل ما أجروه من أبحاث علمية في موضوعاتتخصصية شتى، فعلى سبيل المثال، قدمت الطالبة جويل نادر ورقة بحثية بعنوان "الموجة النسوية الرابعة: زيادة الوعي بعدم المساواة بينالجنسين في دول العالم الثالث"، كما قدمت سلمي عماد حلمي موضوعاً آخراً بعنوان "آراء الأجانب عن مصر: دراسة لغوية"، هذا بالإضافةإلى العرض الذي قدمته نوران أسامة بعنوان "تحليل العواطف والمشاعر في ملصقات أفلام الرعب النفسية: دراسة متعددة الوسائط"، فضلاًعن ورقة بحثية للطالبة شانتال كردي بعنوان "أدب اليوتوبيا واللايوتوبيا: دراسة في روايتي عالم جديد شجاع للكاتب الإنجليزي ألدوسهكسلي ورواية الخادمة للكاتبة الكندية مارجريت آتوود".

وعلى صعيد آخر، قدم طلاب علم النفس موضوعات بحثية ونقاشية مشوقة، حيث ألقت الطالبة جيلان ياسر الضوء على مرض صراع الفردمع هويته الجنسية فى عرضها التقديمي "قصة جنسين لا يلتقيان"؛ بينما قدمت فجر هشام دراسة نقدية حاولت فيها الإجابة عن السؤالالجدلي الآتى: "هل يثير مستوى الذكاء الانفعالى للمرأة العنف المنزلى أم أن العنف المنزلى هو ما يعوق ذكائها الانفعالى؟"، وقدمتالطالبات حبيبة حاتم، ومايار خالد، وميرنا رفيق موضوعًا طرحن فيه "البروفيل المعرفى لطلاب الجامعة ذوى المستويات المختلفة للمعتقداتالمعرفية"، وناقشت سابرينا عبد الله دور "الاتجاهات المعلنة والضمنية باعتبارها منبئات بمستوى تقبل طلاب الجامعة للدمج فى البيئةالتعليمية".

وفي ختام المؤتمر، أوصت الدكتورة شادية فهيم بأهمية إستدامته وانعقاد المؤتمر بصفة سنوية، حيث يفتح أفاقاً جديدة أمام الطلاب،ويحفزهم على الانخراط في البيئة التعليمية بصورة تساعدهم على تنمية قدراتهم التحليلية والنقدية، وكذا يعاونهم على بناء شخصية مثقفة،وواثقة الخطى يشهد لها المجتمع بالمشاركة الإيجابية في المستقبل.

وفي سياق آخر، هنأت عميدة الكلية الدكتورة شادية فهيم كلاً من الدكتورة هدى الحضري، و دكتورة رانيا خليل، المدرسين بقسم اللغةالإنجليزية وآدابها، والأستاذة يمنى بريقع، المعيدة بالقسم نفسه، على ما حققوه من إنجازات خلال الترم الأول للعام الأكاديمي2020/2021.

حيث دعا معهد الأدب العالمي، بجامعة هارفارد، دكتورة هدى الحضري لتترأس حلقات نقاشية حول أدب ما بعد الاستعمار بعنوان "ما بعدالكولونيالية والأدب العالمي"، لتتولى تنظيم وإدارة جلسات تلك الحلقات التي سيشارك فيها 16 باحثاً من مختلف الجامعات حول العالم، مثلجامعة ميشيغان، وجامعة برينستون، وجامعة سيدني، وجامعة قبرص، وجامعة وترلوو، وجامعة بكين، وجامعة بيردو، وجامعة يونسي، وذلكفي الفترة من ٢٦ يونيو وحتي ٢٣ يوليو ٢٠٢١. كما تم تكليفها أيضاً بالتعقيب على ما يقدمه المشاركون من عروض تقديمية لإثراء النقاشبالتغذية الراجعة ذات الصلة.

وعلى صعيد آخر، اختيرت دكتورة رانيا رفيق خليل، مدرس الدراما المسرحية، لتتلقى تدريباً على كيفية صناعة مسرح موجه خصيصًا لأطفالالتوحد، وكان هذا الاختيار من مسرح بامبوزل بالمملكة المتحدة، والمجلس الثقافي البريطاني في مصر، ومركز أفكا للفنون في مصر، حيثانفردت الدكتورة رانيا بالمشاركة في مثل هذه الفرصة التنافسية، وأصبحت الممثل الوحيد للقطاع الأكاديمي على مستوى جمهورية مصرالعربية من بين المشاركين الست الذين وقع عليهم الاختيار بعد أن تقدم لهذا التدريب مجموع 54 متدرباً.

كما فاز مشروع "دفتر" الذي ابتكرته الأستاذه يمنى بريقع بالمركز الأول في مسابقة "عين شمس تبتكر" على مستوى كليات العلوم الإنسانيةبجامعة عين شمس، حيث تدور فكرة المشروع حول ابتكار برنامج من برامج الترجمة الشفهية بمساعدة الحاسوب، فضلاً عن أنه المشروعالوحيد المصمم خصصياً للترجمة التتبعية، ولمساعدة المترجم التتبعي على تقديم محتوى دقيق تفوق دقته ما تأتي به الطرق التقليدية مننتائج.