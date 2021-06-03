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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة تسجل 951 حالة فيروس كورونا.. راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول صور لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” عددا من الموضوعات والملفات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى هذا التقرير :

الصحة: تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 42 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج  668 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

حصل موقع "صدي البلد" علي فيديو وصور لموقع ارتكاب مجزرة قرية أبوحزام بـنجع حمادي، والتي راح ضحيتها ١٧ شخصا"١٠ قتلى و٧ مصابين" من بينهم أطفال و سيدات.
 

شاهد.. صورة وثيقة حكومة لابيد والقائمة العربية الموحدة التي أطاحت بنتنياهو

نشرت وسائل إعلام عبرية صورة من الوثيقة التي وقعها رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، وقع للانضمام لائتلاف يائير لابيد "كتلة التغيير" لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي بنجاح لابيد في  تشكيل الحكومة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

الرئيس الفرنسي: تطعيم الشباب ما بين 12-18 عاماً بدءًا من 15 يونيو الجاري

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم تطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12-18 عاماً بدءًا من 15 يونيو الجاري.

 

البيت الأبيض يهاجم موسكو بعد عملية قرصنة إلكترونية على شركة لحوم أمريكية
تعرضت إحدى أكبر شركات إنتاج اللحوم في العالم، يوم الاثنين، لهجوم إلكتروني، أثّر على بعض الحواسب الالية التي تدعم نظام تكنولوجيا المعلومات، وأدى إلى توقف الإنتاج في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وأستراليا.


اليوم.. بايدن يكشف عن خطة توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن قد يعلن بعد ساعات عن تفاصيل خطة واشنطن لتوزيع 80 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم.
 
وباء كورونا يؤثر بشكل ملحوظ على نظر الأطفال.. وأطباء أمريكيون ينصحون
أكد عدد من أطباء العيون الأميركيين، أن وباء كورونا تسبب في تدهور بصر الأطفال بشكل ملحوظ.

فرجاني ساسي يكشف موعد توضيح الحقيقة فى ملف تجديد عقده مع الزمالك
كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توقيت حديثه حول مستقبله وإمكانية تجديد تعاقده القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

بعد وفاة ابنتها.. الظهور الأول لـ جومانا مراد
شاركت الفنانة جومانا مراد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور على السوشيال ميديا بسبب وفاة ابنتها.

منة فضالي تلجأ لمباحث الإنترنت بعد الهجوم على صورتها بالمايوه
واجهت الفنانة منة فضالي، انتقادات كثيرة وتعليقات سلبية من رواد السوشيال ميديا أثارت غضبها، بعد مشاركتها صورة لها بمايوه من داخل حمام السباحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

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