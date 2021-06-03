بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله يحيي ذكرى ميلاد محمود ياسين: حوت الفن

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة تجمعه بالراحل محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بذكرى ميلاده.



وكتب: “ياحووووت..كنا بنقولك ياحوت..وكنت فعلاً في الفن حوت..بس في الحقيقة يابو أحلى صوت..وأحلى طلة..يابو قلب فُلة..كنت مضرب المثل للكتييييير..في البساطة والتواضع مع الصغير قبل الكبير..عيد ميلادك في الجنة بإذن المولى ياحبيبنا”.





يذكر أن صلاح عبد الله، شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".