ما لا تعرفه عن صندوق الأسهم من البنك الأهلي الكويتي مصر

صندوق الأسهم هو وعاء ادخاري يقوم بالاستثمار في البورصة المصرية بهدف تنويع الاستثمارات بين عدد من الأسهم المختلفة لتقليل المخاطر و تحقيق عوائد إيجابية متوسطة المدى للتعويض عن آثار التضخم وتذبذب أسواق الأسهم.

المزايا الأساسية لصندوق الأسهم

· عملة الصندوق: الجنيه المصري

· معفي من الضرائب

· اكتتاب واسترداد يومي بدون رسوم

· تاريخ الإنشاء: أبريل 2008

· القيمة الاسمية: 100 جنيه مصري

· الحد الأدنى للاستثمار: 5 أسهم

· أتعاب مدير الاستثمار: 0.625% سنوياً

· أتعاب البنك: 0.475% سنوياً

· اتعاب خدمات الإدارة: 0.05% سنوياً

· أتعاب حسن الأداء: 7.5% فوق سعر أذون الخزانة لمدة 91 يوم

· مدير الصندوق: سيجما كابيتال

الاشتراك

يمكن شراء وثائق الصندوق من خلال جميع فروع البنك الأهلي الكويتي.