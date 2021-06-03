ما لا تعرفه عن صندوق الأسهم من البنك الأهلي الكويتي مصر
صندوق الأسهم هو وعاء ادخاري يقوم بالاستثمار في البورصة المصرية بهدف تنويع الاستثمارات بين عدد من الأسهم المختلفة لتقليل المخاطر و تحقيق عوائد إيجابية متوسطة المدى للتعويض عن آثار التضخم وتذبذب أسواق الأسهم.
المزايا الأساسية لصندوق الأسهم
· عملة الصندوق: الجنيه المصري
· معفي من الضرائب
· اكتتاب واسترداد يومي بدون رسوم
· تاريخ الإنشاء: أبريل 2008
· القيمة الاسمية: 100 جنيه مصري
· الحد الأدنى للاستثمار: 5 أسهم
· أتعاب مدير الاستثمار: 0.625% سنوياً
· أتعاب البنك: 0.475% سنوياً
· اتعاب خدمات الإدارة: 0.05% سنوياً
· أتعاب حسن الأداء: 7.5% فوق سعر أذون الخزانة لمدة 91 يوم
· مدير الصندوق: سيجما كابيتال
الاشتراك
يمكن شراء وثائق الصندوق من خلال جميع فروع البنك الأهلي الكويتي.