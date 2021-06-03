أمريكا.. إصابة 3 شرطيين في حادث إطلاق نار بولاية ديلاوير.. فيديو

إصابة 3 شرطيين في حادث إطلاق نار بولاية ديلاوير الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة 3 من رجال الشرطة بحادث إطلاق نار في مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.

ونشرت عدة وسائل محلية لقطات مصورة لحادث إطلاق النار، فيما لم تصدر شرطة المدينة أي بيان يكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث.

وفجر اليوم، أعلنت السلطات الأمريكية أن ن طفلين في فلوريدا اقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون التي استجابت لبلاغ عما يحدث في الموقع.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا في بيان إن الطفل (12 عاما) والفتاة (14 عاما) عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمع إنتربرايز السكني في ولاية فلوريدا وأطلقا النار على رجال الشرطة.

وأصيبت الفتاة بعيار ناري بعد أن صوبت سلاحها إلى رجال الشرطة، فيما قال قائد الشرطة إن "الطفل المسلح بكالاشنيكوف ألقى سلاحه في النهاية بعد ذلك بقليل ولم يصب".