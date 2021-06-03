عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفاصيل تبنى سحابة إلكترونية للمساهمة في التطوير العمراني

صدى البلد

 

أعلنت  شركة حسن علام القابضة عن انتقالها لسحابة مايكروسوفت الموثوقة والذكية والمتعددة الاستخدامات ، وذلك في إطار جهود الشركة الرائدة في مجال المقاولات والبناء لتعزيز مستوى الإنتاجية والأمن.

قال المهندس علي كريّم رئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات بمجموعة حسن علام القابضة: "نحن نولي اهتماماً كبيراً ايزاء خطط التنمية الخاصة بنا ، ولدينا تطلعات طموحة تهدف إلى التوسع على نطاق كل من السوق المصري، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن هذا المنطلق كان يتوجب علينا ضمان امتلاك ميزات المرونة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن تكون أكثر إنتاجية وأمانًا من ذي قبل" .وأضاف: "كنا نبحث عن مزود موثوق للخدمات السحابية يمكن أن يصبح شريكًا لنا في رحلة تحولنا الرقمي. وشكلت سحابة مايكروسوفت Azure المنصة المثالية لزيادة انتاجيتنا وتعزيز أماننا في وقت واحد".

وفي سياق تفصيلي ، انتقلت شركةحسن علام إلى سحابة''Azure'' أثناء أزمة كوفيد-19 ، حيث كان تركيزها على متطلبات الإنتاجية والأمان ، وترحيل الآلاف من المستخدمين إلى ''Office 365'' لضمان تعزيز العمل التعاوني واستمرارية الأعمال. وقد أجرت مايكروسوفت بالتعاون مع أصحاب القرار في شركة حسن علام تمرينًا لتقييم مستوى الأمن السيبراني لديها ، والذيأسدى إلى اعتماد الشركة المصرية لـحل يطلق عليه اسم"''Azure Sentinel ، وهو عبارة برنامج يقوم بإدارة الأنشطة ومعلومات الأمان السحابية من مايكروسوفت ، ويسمح للمؤسسة تحقيق أقصى استفادة من خلال امتلاك رؤية شاملة ومتكاملة للمشهد الأمني خلال الوقت الحقيقي أو الفعلي.

ومن جانبها قالت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر: "إن الاستثمار في التكنولوجيا أصبح أمراً حتمياً للشركات للارتقاء بأعمالها. وإننا نفخر برؤية المؤسسات المصرية المعتمدة على الابتكار في استراتيجيتها للتأقلم والتكيف مع احتياجات بيئة الأعمال التي تتطور باستمرار. ويعكس هذا مدى وعي الشركات بدورها الفعال نحو المشاركة في بناء اقتصاد مستدام للبلاد. وقد ضربت حسن علام القابضة مثالاً يُحتذى به من خلال الاستفادة من التقنيات التي مكّنتها من أن تكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل. وإننا سعداء بتعزيز رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم وتمكين موظفيهم من العمل عن بُعد بأمان عبر حلولنا السحابية الموثوقة والآمنة”.

علاوة على ذلك، تعتزم شركة حسن علام القابضةبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤخراًترحيل العمليات المهمة والحساسة خلال العام المقبل إلى سحابة أزور، بالإضافة إلى تبني كل من منصة ''PowerApps''وخدمة المحادثة التفاعلية "''chatbots.

ومن الجدير بالذكر أن حسن علام هي واحدة من أكبر الشركات في مصر ، وتوظف حالياً أكثر من 35,000 شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقدمت لأكثر من 85عامًا خدمات حيوية لمنطقة تتسم بالنمو السريع. وتعتبر اليوم من أفضل 2500 مؤسسة رائدة في مجالالانشاءاتعلي مستوي العالم. كما تقوم الشركة حاليًا بتنويع أنشطتها من خلال التوسع في قطاعات البنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه والمرافق إضافة الى العديد من القطاعات الأخرى.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-6-2021 والقنوات الناقلة

نشرة أخبار العالم.. لابيد يبلغ رئيس إسرائيل رسميًا بتشكيل الحكومة وتصريحات استفزازية من إثيوبيا: سنبني قواعد عسكرية في البحر الأحمر

تونس.. رد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى قيس سعيد بسبب رفض برلماني

حدث ليلا.. الصحة تسجل 951 حالة فيروس كورونا.. راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول صور لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

موعد مباراة الأهلي الودية أمام الشرق للتأمين والقناة الناقلة لها

دعاء لراحة القلب والفكر .. داوم عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

زوجة أحمد الشيخ تطلب الدعاء لزوجها

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

الربح .. الأهلي يكشف أسباب إنشاء شركة الكرة برئاسة ياسين منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ