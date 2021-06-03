تفاصيل تبنى سحابة إلكترونية للمساهمة في التطوير العمراني

أعلنت شركة حسن علام القابضة عن انتقالها لسحابة مايكروسوفت الموثوقة والذكية والمتعددة الاستخدامات ، وذلك في إطار جهود الشركة الرائدة في مجال المقاولات والبناء لتعزيز مستوى الإنتاجية والأمن.

قال المهندس علي كريّم رئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات بمجموعة حسن علام القابضة: "نحن نولي اهتماماً كبيراً ايزاء خطط التنمية الخاصة بنا ، ولدينا تطلعات طموحة تهدف إلى التوسع على نطاق كل من السوق المصري، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن هذا المنطلق كان يتوجب علينا ضمان امتلاك ميزات المرونة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن تكون أكثر إنتاجية وأمانًا من ذي قبل" .وأضاف: "كنا نبحث عن مزود موثوق للخدمات السحابية يمكن أن يصبح شريكًا لنا في رحلة تحولنا الرقمي. وشكلت سحابة مايكروسوفت Azure المنصة المثالية لزيادة انتاجيتنا وتعزيز أماننا في وقت واحد".

وفي سياق تفصيلي ، انتقلت شركةحسن علام إلى سحابة''Azure'' أثناء أزمة كوفيد-19 ، حيث كان تركيزها على متطلبات الإنتاجية والأمان ، وترحيل الآلاف من المستخدمين إلى ''Office 365'' لضمان تعزيز العمل التعاوني واستمرارية الأعمال. وقد أجرت مايكروسوفت بالتعاون مع أصحاب القرار في شركة حسن علام تمرينًا لتقييم مستوى الأمن السيبراني لديها ، والذيأسدى إلى اعتماد الشركة المصرية لـحل يطلق عليه اسم"''Azure Sentinel ، وهو عبارة برنامج يقوم بإدارة الأنشطة ومعلومات الأمان السحابية من مايكروسوفت ، ويسمح للمؤسسة تحقيق أقصى استفادة من خلال امتلاك رؤية شاملة ومتكاملة للمشهد الأمني خلال الوقت الحقيقي أو الفعلي.

ومن جانبها قالت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر: "إن الاستثمار في التكنولوجيا أصبح أمراً حتمياً للشركات للارتقاء بأعمالها. وإننا نفخر برؤية المؤسسات المصرية المعتمدة على الابتكار في استراتيجيتها للتأقلم والتكيف مع احتياجات بيئة الأعمال التي تتطور باستمرار. ويعكس هذا مدى وعي الشركات بدورها الفعال نحو المشاركة في بناء اقتصاد مستدام للبلاد. وقد ضربت حسن علام القابضة مثالاً يُحتذى به من خلال الاستفادة من التقنيات التي مكّنتها من أن تكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل. وإننا سعداء بتعزيز رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم وتمكين موظفيهم من العمل عن بُعد بأمان عبر حلولنا السحابية الموثوقة والآمنة”.

علاوة على ذلك، تعتزم شركة حسن علام القابضةبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤخراًترحيل العمليات المهمة والحساسة خلال العام المقبل إلى سحابة أزور، بالإضافة إلى تبني كل من منصة ''PowerApps''وخدمة المحادثة التفاعلية "''chatbots.

ومن الجدير بالذكر أن حسن علام هي واحدة من أكبر الشركات في مصر ، وتوظف حالياً أكثر من 35,000 شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقدمت لأكثر من 85عامًا خدمات حيوية لمنطقة تتسم بالنمو السريع. وتعتبر اليوم من أفضل 2500 مؤسسة رائدة في مجالالانشاءاتعلي مستوي العالم. كما تقوم الشركة حاليًا بتنويع أنشطتها من خلال التوسع في قطاعات البنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه والمرافق إضافة الى العديد من القطاعات الأخرى.