آليات جديدة للتواصل أون لاين للتسويق العقاري .. تفاصيل

أطلق محرك البحث العقاري "عقارماب"، خدمة Aqarmap Matcher لزيادة فعالية التواصل بين البائع والمشترى، والاستفادة من الفرص التسويقية الضائعة بين العرض والطلب، بما يحقق التوافق والتطابق بين رغبات البائعين والمشترين، وذلك من خلال قاعدة بيانات تضم نحو 7.9 مليون عميل مهتمين بالعقارات، إذ تضم المنصة أكبر قاعدة بيانات للعملاء في السوق العقاري تم تجميعها خلال ١٠ سنوات.

قال أحمد عبد الفتاح، مدير تطوير الأعمال، أنه بتحليل بيانات طرق البحث على محرك البحث العقاري : تبين وجود فجوة بين العرض والطلب تحمل فرصا تسويقية ضائعة بين البائع والمشترى، نتيجة بحث المشترين عن عقارات في مناطق محددة بمواصفات معينة قد تكون غير متاحة في تلك الأوقات، وقد تتوافر هذه العقارات المطلوبة على المنصة بعد ذلك من خلال البائعين، ومن ثم تستهدف خدمة " Aqarmap Matcher" التطابق بين العرض والطلب وتنبيه المشترين بتوافر العقارات التى تتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم، دون الحاجة للبحث مرة أخرى على المنصة، مما يضمن التطابق بين رغبات البائع والمشترى.

وأشار، إلى أن محرك البحث يعتمد على خاصية التسجيل منذ تأسيسه وبالتالي تمتلك أكبر قاعدة عملاء محليين أو دوليين.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي من ضمن خدمات متعددة تقدمها الشركة للعميل لمساعدته في اتخاذ قرار الشراء بسهولة ودقة، وأن عقارماب تستهدف تفعيل آلية التواصل بين البائع والمشترى، ومن ثم تطور من الخدمات التى تقدمها للعملاء و تسعى لابتكار حلول جديدة تخدم السوق العقاري.