عبد الحميد : السعي على رفعة الشركات المملوكة للقطاع الحكومي .. واجب

قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب الجديد لشركة " الأولي" للتمويل العقاري أن شرف انضمامي وترأسي لفريق عمل شركة الأولي للتمويل العقاري الحكومية نابع من حرصي على ريادة الشركات المملوكة للقطاع الحكومي كما انها أول شركة أنشئت بمصر فى مجال التمويل

جاء هذا التصريح بعد قرار مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري " الأولي" بتعيينه عضواً منتدبا للشركة على أن يتولى منصبه خلال الأيام القليلة القادمة خلفاً للسيد حسن حسين الذي اعتذر عن الإستمرار بمنصبه منذ عدة أشهر تاركاً بصمات جلية في نهوضها .

وأضاف عبدالحميد أن من واجبنا الإنساني أن نسعى علي رفعة الشركات المملوكة للقطاع الحكومي المصري ونسعى علي تطويرها وريادتها خلال الفترة المقبلة وأكد علي حرصه على تحقيق استراتيجية شاملة ومتكاملة للشركة تسهم فى المزيد من التقدم وخدمة صناعة التمويل العقارى بتقديم منتجات جديدة تعمل على أثراء هذا المجال.

وأشار عبد الحميد إنه تقدم باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أملاك للتمويل - مصر والذي استمر عمله بها لمدة ٢٢ شهراً بدء من يوليو عام ٢٠١٩ تاركاً زيادة في حجم التمويلات الممنوحة للعملاء في الشركة خلال تلك الفترة يفوق مبلغ ٨٠٠ مليون جنيه كما ارتفعت محفظة المديونية من ٤٠٠ مليون إلى مليار و١٠٠ مليون. فشركة أملاك بالفعل شركة واعدة وستستمر في الانطلاق خلال الفترة المقبلة لقوتها إداريا وتفاعلا مع جمهور التمويل العقارى.