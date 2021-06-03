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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند في خبر.. الأهلي بطل الصالات يتصدر تويتر.. موعد طرح مهرجان عمر كمال الجديد.. منه فضالي تهدد المنتقدين بالحبس

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، الأحداث المهمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا علي مدار اليوم ، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها ، ونستعرض أبرز العناوين التي حدثت ليلا، فيما يلي:


منة فضالي تلجأ لمباحث الإنترنت بعد الهجوم على صورتها بالمايوه

واجهت الفنانة منة فضالي، انتقادات كثيرة وتعليقات سلبية من رواد السوشيال ميديا أثارت غضبها، بعد مشاركتها صورة لها بمايوه من داخل حمام السباحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مما دفعها لتقديم بلاغات لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

بعد نجاحه مع سمية الخشاب.. عمر كمال يطلق مهرجان جديد "قمر التوكتوكاية"

شارك المطرب عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يجمعه بحمو بيكا وعدد من صناع المهرجانات الشعبية، معلنا عن مهرجان جديد الأسبوع المقبل.


عقب التتويج ببطولة الدوري للطائرة.. هاشتاج شكرا ماسترز الأهلي يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "شكراً ماسترز الأهلي"، بعد فوز فريق النادي الأهلي لكرة الطائرة ببطولة الدوري.

 

رواد تويتر يدعمون القضية الفلسطينية بهاشتاج "غرد كأنها حرة"

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج دعم للقضية الفلسطينية، وتفاعل معه عدد كبير خلال الساعات القليلة الماضية، جاء معبرا عن تطلعاتهم في حالة فلسطين لو كانت حرة الآن من سيطرة الاحتلال.

الأهلى فريق الطائرة رجال النادي الاهلي إطلالات منة فضالى أصالة أخبار المشاهير على السوشيال ميديا أخبار النجوم على السوشيال

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