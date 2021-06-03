خبيرة عقارية : العاصمة الإدارية قبلة المستثمرين الجانب وأيقونة النجاح للقطاع

أكدت منى أبو الخير جبيرة بالقطاع العقارى وعضو مجلس ادارة احدى الشركات العقارية الكبرى أن مصر تعيش أزهي عصورها هذه الأيام بفضل السياسات الإقتصادية الناجحة للحكومة وهو ما انعكس علي الشارع الإقتصادي المصري والذي يحظي بثقة كبيرة لدي المؤسسات الدولية والتي أكدت علي أن الإقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في اتجاه النمو الغير مسبوق في الوقت الذي تعاني منه كبار الدول الإقتصادية.

وأضافت مني ابوالخير أن المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الحكومية حاليًا ستقود مصر إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة ستشهد بها ومؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد، وكذلك مؤسسات التصنيف المالى.

وعلى الجانب الآخر أكدت "أبوالخير" أن العاصمة الإدارية هي قاطرة المستقبل وأنها ستكون أيقونة النجاح وقبلة المستثمرين العرب والأجانب في ظل الإهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بها هذا بجانب الالتزام الكبير من الشركات العاملة فيها بكافة المعايير الدولية وهو ما ينذر بأنها ستكون واحدة من أفضل المدن العالمية فهي مشروع عقاري ضخم يعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية راقية، وجديدة تعمل على جذب الأفراد للسكن في العاصمة الجديدة التي تم إنشاؤها على أحدث النظم العالمية المتطورة حيث تضم العاصمة الادارية الجديدة العديد من المشروعات العقارية الضخمة التي تذخر بالعديد من الخدمات، والمرافق فهي من أكبر المدن العمرانية في العالم، وهي من مدن الجيل الرابع التي تم تشيدها على مساحة كبيرة.