رئيس الفدرالي الأميركي بفيلادلفيا: التضخم لم يخرج عن السيطرة

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا ، إن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار البضعة أشهر القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وإن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشاكل في سلسلة الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.

وقال هاركر إنه إذا ظل التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي فإن الفدرالي الأميركي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة.

وأضاف قائلا أثناء حلقة نقاشية افتراضية "إذا حدث ذلك، فإننا نعرف كيف سنرد".

وقال أيضا إن مجلس الاحتياطي يحتاج إلى أن يناقش متى سيكون الوقت مناسبا لتعديل برنامجه لمشتريات الأصول.

