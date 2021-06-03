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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية ممطرة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا ورياحًا نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران).

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

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كما توقع الوطنى للأرصاد ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المركز الوطني للأرصاد السعودية السعودية السحب الرعدية مكة المكرمة الرياض

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