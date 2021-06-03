دعم مادي من جامعة الوادى الجديد والتّضامن الاجتماعى للمشروعات البحثية

نظمت جامعة الوادي الجديد ووحدة التّضامن الاجتماعي بالجامعة لقاءً ضمن أنشطة (حاضنات الفائقين علميًا) تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة التّضامن الاجتماعي، الذي يكفل تقديم دعم مادي يقدر بـخمس وعشرين ألف جنيه، للمشروعات البحثية الجادّة لباحثي الماجستير والدكتوراه الفائقين علميًّا إلى جانب منح اثنى عشر ألف جنيه سنويًا كمصروف خاص لهم .وسط اجراءات احتراوية للوقاية من فيروس كورونا بالتزام الحضور بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الحضور وذلك برعاية وحضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى والاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وقال الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد انه تمّ خلال هذا اللقاء تسليم الدفعة الأولى من المنحة المقدمة لثلاثة باحثين تمّ اختيارهم من كليَّات (العلوم، والزراعة، والطب البيْطري) وفق المعايير المعلنة سلفًا في فبراير الماضي والتي تتضمّن جدّة البحوث المشارِكة وجديّتها، وتوافقها مع رؤية مصر 2030 ، ووفق معايير خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد قدرت قيمة الدفعة الأولى بمبلغ اثنى عشر ألف جنيه ونصف، وكذا تسليم قيمة الشهر الأول من الراتب الشهري المزمع حصولهم عليه والمقدر باثنى عشر ألف جنيه سنويًّا.

كما تمّ تسليم مكافأة ماليَّة قدرها عشرة آلاف جنيه (10000) لسبعة عشر باحثًا وباحثة من المتقدمين للمنحة.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور محمود الكيلاوي منسق برنامج حاضنات الفائقين علميًّا بالجامعة، ان ذلك ياتى في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة التّضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وقد عقِد هذا اللقاء بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي – رئيس الجامعة، والدكتورحسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتورمحمود الكيلاوي – منسق برنامج حاضنات الفائقين علميًّا بالجامعة،

وقد قدم الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتورة/ نيفين القبّاج - وزيرة التّضامن الاجتماعي، والسيد الدكتور/ صلاح هاشم – مستشار الوزارة للسّياسات الاجتماعية؛ لما تسعى إليه الوزارة من تعزيز الانتماء وحب الوطن وإسهامًا منهم في بناء الثقة بين الطلاب الباحثين وأجهزة الدولة، وتحقيقًا للتنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة.

كما قدّم سيادته الشكر وعظيم الامتنان للأمين العام للجمعية الشرعيّة المموِّلة للبرنامج لرؤيتهم الطموحة، وتقديرهم للعلم والبحث العلمي، والإيمان بالتعليم لتحقيق التنمية، بالتوازي مع خُطَّة التنمية بقطاعات المجتمع كافّة، وذلك من خلال التعهُّد برعاية الطلاب المتفوقين علميًا بجامعات مصر.