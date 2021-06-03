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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بانتعاش اقتصاد النمسا خلال النصف الثاني

صدى البلد

توقع تقرير اقتصادي حدوث انتعاش اقتصادي متسارع في النمسا خلال النصف الثاني من العام الجاري من شأنه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بواقع 3.2%.

وقال شتيفان بروكباور كبير الاقتصاديين في "بنك النمسا" إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد النمساوي انتعاشا قويا بواقع 5.4% في عام 2022، بعد انخفاض كبير بلغ 6.3% في عام 2020، بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد.

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وفي المقابل استبعد الخبير الاقتصادي وصول إجمالي ناتج النمسا الاقتصادي إلى مستوى ما قبل أزمة وباء كورونا قبل مرور عام تقريبا.

و أوضح التقرير أن الناتج الاقتصادي الوطني لقطاعي الفنادق والمطاعم، تقلص بنسبة 30% في العام الماضي وبلغ 59% في العاصمة فيينا بسبب تضرر قطاع السياحة جراء تفشي وباء كورونا وتقلص حركة السفر.

التنمية المستدامة قطاع السياحة الخبير الاقتصادي الاقتصاد الاخضر الناتج المحلي الاجمالي

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