أشهر المقاصد السياحية على مر العصور.. عين كليوباترا بواحة سيوة.. فيديو

واحة سيوة

عرضت فضائية "صدى البلد" تقريرًا بعنوان، أشهر المقاصد السياحية على مر العصور.. عين كليوباترا بواحة سيوة.



ووفقا للتقرير، قال أحد الوافدين بواحة سيوة، إنها المرة الأولى لذهابه إليها على سمع مهرجان التمور، مشيرًا إلى أن أكثر ما أعجبه بها هى الطبيعة والجو، معقبا: "صورت 300 صورة وتستاهل.. وهاجيها أسبوع المرة الجاية ولو اهتمينا بيها هتبقى مكان سياحى عالمى".



من جانبها قالت إحدى السائحات الأجانب، إنها المرة الثانية لها فى سيوة، حيث إنها تشعر فيها بالسلام، فهى تخرج الطاقة السلبية من الجسم وتعطيها السلام، لافتة إلى أنه يوجد بها القدرة على مشاهدة الطبيعة، بالإضافة إلى أنه مكان يتمتع بسلام وهدوء كبير.



وأضاف أحد السائحين، أن واحة سيوة تعتبر بلداً جميلا وطبيعياً، متابعا أن أكثر ما يزعجه هناك هى الخدمات التى برأيه ليست مناسبة لحجم هذا المكان السياحي.



وتابع أنها تحتوى على 2.5 مليون نخلة وإنتاج التمور بها عالى جدا، مضيفًا أن الطرق والخدمات تحتاج إلى تعديل هناك.