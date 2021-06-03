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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 49 مقهى ومحل تجاري وتغريم 509 مواطنين بسوهاج

غلق وتشميع محال تجارية
غلق وتشميع محال تجارية بسوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.

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وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد بين صفوف أهالي الأقليم.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة عدة حملات على المقاهي والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، لرصد أي مُخالفات الإجراءات الإحترازية، لأخذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع ٤٩ مقهى ومحل تجاري، وتغريم ٥٠٩ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات الخاصة بهم، بملبغ مالي قيمته ٢٥٤٥٠ جنيه.

الإجراءات الاحترازية كورونا مجلس الوزراء محافظة سوهاج سوهاج

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