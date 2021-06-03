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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بزيادة 29%

مصر تصدر أثاثا بــ 87 مليون دولار خلال 4 أشهر من 2021.. تفاصيل

صدى البلد

نمت صادرات الأثاث المصري خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 86.569 مليون دولار مقابل 67.283 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 29%.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، إلى وجود تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الـ 4 أشهر الماضية، ليحقق اعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 98% لتبلغ 17.361 مليون دولار في مقابل 8.764 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال يناير بنسبة 18% لتبلغ 23.775 مليون دولار في مقابل 20.189 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 20% لتسجل 24.323 مليون دولار في مقابل 20.275 مليون دولار، وفي مارس بنسبة 17% لتبلغ 21.1 مليون دولار في مقابل 18.054 مليون دولار.

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وسجلت صادرات مصر من الأثاث نحو 505 ملايين دولار خلال أول 4 أشهر خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، حيث شهدت تراجعا سنويا، لتبلغ 124 مليون دولار خلال تلك الأشهر من 2018، في مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017  بتراجع 0.8%، وتراجعت بنسبة 17.7% خلال نفس الفترة من 2019 لتبلغ 102 مليون دولار، ثم بنسبة 34.3% خلال نفس الاشهر من 2019، ثم نمت بشكل ملحوظ لأول مرة منذ 4 أعوام هذا العام.

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