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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تلقى لقاح كورونا لمعلمى المرحلة الثانوية في الأقصر

انطلاق حملة تلقى
انطلاق حملة تلقى لقاح كورونا لمعلمى المرحلة الثانوية بالاقصر

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر  يرافقه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الشئون الصحية انطلاق حملة تطعيم معلمى المرحلة الثانوية بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطعيم المعلمين استعدادا للعام الدراسى القادم وامتحانات الثانوية العامة .
 

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وأشار " السيد" إلى أن تلقى اللقاح سيكون بالمدارس بالتنسيق بين مديري الإدارات التعليمية ومديري الادارات الصحية .
 

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطعيم المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

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التربية والتعليم الثانوية العامة محافظ الأقصر تلقي لقاح كورونا المرحلة الثانوية

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