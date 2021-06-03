حملة تلقى لقاح كورونا لمعلمى المرحلة الثانوية في الأقصر
شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يرافقه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الشئون الصحية انطلاق حملة تطعيم معلمى المرحلة الثانوية بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطعيم المعلمين استعدادا للعام الدراسى القادم وامتحانات الثانوية العامة .
وأشار " السيد" إلى أن تلقى اللقاح سيكون بالمدارس بالتنسيق بين مديري الإدارات التعليمية ومديري الادارات الصحية .
جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطعيم المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.