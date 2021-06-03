انخفاض في درجات الحرارة اليوم .. فيديو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 العظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 33