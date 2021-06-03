اجتماع الفصائل الفلسطينية المرتقب بالقاهرة محور اهتمام كبار كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الخميس، الضوء على عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين العربي والمصري، على رأسها احتضان القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لاجتماع الفصائل الفلسطينية.



ففي عموده "نبض السطور" وتحت عنوان "الاختيار.. مصر"، قال الكاتب خالد ميري رئيس تحرير صحيفة "الأخبار": بطلب من الفصائل الفلسطينية تواصل القاهرة جهودها التي لا تتوقف لدعم حقوق الأشقاء المـشـروعـة، فتستقبل الأسـبـوع القادم وفـودا مـن كل الفصائل لمناقشة ملفات المصالحة الشاملة تمهيدا لاستقبال أمناء عموم الفصائل للاتفاق الشامل والنهائي.



وأضاف ميري أنه عـلـى مـسـار مـــواز تـقـود الـقـاهـرة الجـهـود الدولية لاستمرار التهدئة وإسكات البنادق.. وأن تكون الهدنة هذه المرة مقدمة حقيقية لاستئناف مفاوضات السلام العادل، الذي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح أن المساعدات المصرية لم تتوقف عن الوصول للأشقاء فـي غــزة، والمستشفيات المصرية مفتوحة لمـــداواة كل الجــرحــى.. والــوفــود والمـعــدات المصرية بدأت تدخل القطاع لإزالة آثار العدوان وتهديم البنايات.. تمهيدا لانطلاق عملية إعمار شاملة قدمت مصر من أجلها 500 مليون دولار، وتقود الجهد الدولي لسرعة انتهاء أعـمـال رفــع آثـــار الــدمــار وإعــــادة الإعــمــار فمصر - السيسي لا تعرف أنصاف الحلول ولا أنصاف الجهود.. والعمل الذي يبدأ يجب أن يكتمل في موعده أو قبله.



ولفت الكاتب إلى أن الأشقاء في فلسطين اختاروا مصر.. وقبلهم الأشقاء فـي ليبيا كـان خيارهم مـصـر.. ومـن جديد عـادت مصر اختيار الأشقاء في السودان.



وأشار إلى أن مصر التي حققت مـع زعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسى معجزة البناء وانطلاق الجمهورية الثانية في الداخل.. هي مصر التي عادت اختيار الأشقاء العرب والأفـارقـة.. لقيادة المنطقة إلـى السلام والـرخـاء وما يحقق مصالح الدول والشعوب.



واختتم رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" مقاله قائلا إن مصر الكبيرة تمارس السياسة بشرف وتساعد الأشقاء بالأفعال أولا .. حفظ االله مصر وشعبها وجيشها وقائدها العظيم.



وفي ذات السياق، وتحت عنوان "لقاء القاهرة.. ومستقبل القضية الفلسطينية"، أكد الكاتب جلال عارف أن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع القادم الذي دعت إليه مصر، سيكون نـقـطـة فـاصـلـة بـالـنـسـبـة لـنـضـال الـشـعـب الفلسطيني ومستقبل قضيته التي كانت وستظل قضية الشعوب العربية كلها.



وأوضح عارف أن وضـع اللقاء الهام تحت رعاية الـرئـيـس الـسـيـسـى والـرئـيـس أبـو مــازن يـعـنـي أن الجـهـود المـصـريـة بــهــذا الـــصـــدد قـــد وصــلــت إلــى مـرحـلـة لابــد مـنـهـا مــن الحـسـم، ولا بـديـل فـيـهـا إلا بــأن تتحمل كل الفصائل مسئولياتها وتنهي مـأسـاة الانـقـسـام، وتـتـوافـق على بــرنــامــج الــعــمــل الــوطــنـي فـي المرحلة القادمة والحاسمة.



وأشار إلى أن انتفاضة القدس العظيمة لم تعد فقط القضية الفلسطينية إلى موقعها كقضية مركزية لأمن وسلام المنطقة، لكنها كانت إعلانا مــن الــشــعــب الـفـلـسـطـيـنـي بكل مكوناته وعلى كل أرضـه من البر إلــى الـنـهـر، بــأن قضيته فـي يـده وبأن وحدته هي سلاحه الأساسي لنيل حقوقه وفرض إرادته.



وشدد الكاتب على أن هــنــاك فــرصــة لــكــي نـنـطـلـق بـقـضـيـة فـلـسـطـين فــي الـطـريـق الــصــحــيــح نــحــو الحـــل الــعــادل والــشــامــل الـــذي يـجـبـر الاحتلال الإسرائيلي على إنـهـاء الاحـتـلال والـــرضـــوخ لـــقـــرارات الـشـرعـيـة الـــــدولـــــيـــــة، لافتا إلى أن تـــوحـــيـــد الـــصـــف الـفـلـسـطـيـنـي وإنــهــاء الانـقـسـام يــعــنــى أن يـــكـــون هـــنـــاك صــوت فلسطيني واحــد يـقـود الـنـضـال ويتحدث مع العالم ويكون ولاؤه الوحيد لفلسطين وشعبها.



وقال جلال عارف، في نهاية مقاله، "نـنـتـظـر كــل الخــيــر مــن لـقـاء الـفـصـائـل فـي الـقـاهـرة، وينتظر معنا شعب فلسطين الــذي سبق بحركته على الأرض كـل فصيل، والـذي لن يسمح ببقاء الانقسام ولا بــأن تــعــود الأوضــــاع إلــى ما كانت عليه قبل انتفاضة القدس ننتظر أن تكون كل الفصائل وفي المـقـدمـة بـالـطـبـع فـتـح وحـمـاس على قدر التحدي وعلى مستوى المسئولية".



أما الكاتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، أن بدء وصول المواد الخام اللازمة، لتصنيع مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، يعني البدء في توطين صناعة إنتاج لقاحات «كورونا» في مصر وهي خطوة متقدمة تسبق بها مصر العديد من دول العالم .. مشيرا إلى أن نجاح إنتاج لقاح «سينوفاك» سوف يفتح الباب لإنتاج المزيد من أنواع اللقاحات الأخرى، التي ظهرت مؤخرا لمحاربة فيروس «كورونا» اللعين.



وأوضح سلامة، في عموده "صندوق الأفكار"، تحت عنوان "توطين إنتاج اللقاح" أن الإنتاج المحلى للقاح سوف يسهم في تغطية احتياجات المواطنين وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى دول إفريقيا والدول العربية وبعض الدول الآسيوية.



وأشار إلى أن الميزة الثانية لتوطين إنتاج اللقاحات في مصر أنه سوف يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وسرعة إتاحة اللقاح أمام جميع المواطنين، بالإضافة إلى إنهاء احتكار شركات الإنتاج العالمية هذه الأنواع من اللقاحات.



واختتم رئيس مجلس إدارة "الأهرام" في ختام مقاله، قائلا إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، أخيرا، قناعته بضرورة إسقاط الحماية الفكرية من اللقاحات بشكل مؤقت وهي الدعوة التي لاقت قبولا كبيرا من جانب العديد من الدول الأوروبية، التي تعمل شركاتها في إنتاج اللقاحات، وسوف تسهم في التعجيل بإتاحة تصنيع لقاحات كورونا محليا وهو الاتجاه، الذي سبقت إليه مصر، ويستحق كل التحية والتقدير".



وتحت عنوان "رسائل مهمة من التدريبات المشتركة"، قال الكاتب عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، في عموده "طاب صباحكم" إن الجيش المصري هو أعز وأغلى ما تملك مصر.. فهو مصدر قوتها وعزتها وثقلها ومكانتها.. وهو من حفظ لها أمنها واستقرارها ووجودها.. ولولا تضحيات وبطولات رجاله.. ما كانت مصر لتنعم بالبناء والتنمية والتقدم".



وأضاف توفيق أنه في صمت الأقوياء.. ونبل الشرفاء يعمل الجيش المصري العظيم ورجاله وأبطاله وقياداته على مدار الساعة دون ضجيج وصـخـب.. في تجرد وإنكار للذات رسائلهم تصل الجميع بأن مصر وأمنها وحقها خط أحمر.. رسائل القوة والقدرة ليس شرطا أن تكون بالتصريحات والأقـــوال بقدر ما هي أفعال وواقع ألجميع يعلمه ويدركه ويحفظه عن ظهر قلب.



وأكد أن رســائــل الـجـيـوش العظيمة مـثـل الجيش المصري شديدة الخصوصية.. فالقوة لا تكون بـالاسـتـعـراض بـقـدر الاحترافية والجاهزية والاستعداد القتالي الدائم على أداء جميع الهام بأعلى درجات الكفاءة.. مشيرا إلى أن الجيش المصري العظيم لم يخذل شعبه يوما ما بل كان ومــازال محل فخرهم واعتزازهم وثقتهم واطمئنانهم فالمتابع لنشاط ومهام قواتنا المسلحة يجد أنها لا تقتصر فحسب على أداء المـهـام المقدسة فـي حماية الأمـن القومي ولـكـن أيـضـا حماية وتـأمـين الأمـن القومي بمفهومه الشامل والكامل.



وقال الكاتب إن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والعديد من الــدول الصديقة والشقيقة أيضا تعني أن مصر لديها ثقل ودور ومكانة مرموقة.. وقدرات هائلة وخبرات متراكمة.. فمصر التي تجري مناورات وتدريبات مشتركة مع عشرات من دول العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا والـيـونـان وقـبـرص والـصـين وباكستان والسعودية والأردن والبحرين والإمارات والسودان ثم تدريبا كبيرًا فى تونس بمشاركة الولايات المتحدة وعــدد من الــدول العربية والأجنبية وتدريبات عابرة مع ألمانيا وإسبانيا كل ذلك يعكس ويجسد ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطورات وكفاءة واحترافية واستعداد قتالي وقوة وقدرة يعول عليها العالم في حماية أمن واستقرار المنطقة والشرق الأوسط وشرق المتوسط وإفريقيا.. فمصر هي كبيرة المنطقة وركيزة أمنها وسلامها واستقرارها.. ومفتاح الحل لأزماتها ومشاكلها من خلال قيادة سياسية حكيمة نجحت في بناء القوة والـقـدرة الشاملة والمـؤثـرة التي منحت مصر المكانة والثقل والدور الفاعل.



ورأى عبدالرازق توفيق أن تدريب "حماة النيل" يأتي في توقيت بـالـغ الــدقــة ويجسد حجم وقـــوة العلاقات والتكامل بـين الـقـاهـرة والـخـرطـوم فـي كافة المجالات والقطاعات وعلى رأسها المجال العسكري والأمني انعكاسا للشراكة بين البلدين وأيضا ارتباطهما بنفس التحديات والتهديدات، موضحا أن تدريب حماة النيل عكس الاستعداد القتالي العالي والجاهزية والاحترافية في أداء المهام بما يؤكد قدرتهما على مواجهة كافة التحديات والتهديدات التي تواجه مصر والسودان.



وأوضح أن رسائل التدريبات المشتركة مع الـدول الشقيقة والصديقة كثيرة ومتعددة وأيضا مهمة للغاية، وتأتي رسائل التدريب المصري السوداني المشترك "حماة النيل" قوية وفي غاية الاهتمام لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق البلدين.



واختتم رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" مقاله قائلا: إن التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الجيش المصري العظيم مــع جـيـوش الــدول الشقيقة والصديقة هي عنوان الثقة والصداقة.. والقوة والقدرة.. وأيضا تجسيدًا ملا وصلت إليه مصر من عالقات قوية مع دول العالم ودور فاعل ومكانة على المستوى الدولي والإقليمي.. فالعالم وبحق يعول على مصر العظيمة والكبيرة في حماية الأمن والسلام والاستقرار.