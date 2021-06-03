اسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى الاسواق .. فيديو

عرضت فضائية دى أم سى ، ببرنامج ٨ الصبح ، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يونيو 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم ما بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس يبدأ سعرها من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 3.25 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.