عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى الاسواق .. فيديو

خضار
خضار

عرضت فضائية دى أم سى ، ببرنامج ٨ الصبح ، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم  الخميس 3 يونيو 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم  ما بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس يبدأ سعرها من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 3.25 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

اخبار توك شو خضروات وفاكهة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

اليوم.. جامعتا عين شمس ودمنهور تطلقان قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة

رئيسة اللجنة المنظمة تكشف مصير أولمبياد طوكيو من الإلغاء أو التأجيل

أشهر المقاصد السياحية على مر العصور.. عين كليوباترا بواحة سيوة.. فيديو

صواريخ القبة الحديدية والمعدات العسكرية.. وزير جيش إسرائيل في واشنطن لهذا السبب

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يونيو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

نتنياهو انتهي.. تعرف على أحزاب ائتلاف الإطاحة برئيس الحكومة في إسرائيل

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-6-2021 والقنوات الناقلة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

زوجة أحمد الشيخ تطلب الدعاء لزوجها

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ