رئيس جامعة حلوان:تطبيق الإجراءات الاحترازية مع بداية امتحانات نهاية العام.. فيديو

قال الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، إن هناك غرفة طوارئ بالجامعة من أجل متابعة الوضع الوبائي منذ بداية امتحانات نهاية العام ، مؤكداً أن تطبيق الإجراءات الاحترازية يكون داخل الحرم الجامعي ، وخارج الحرم الجامعي .

وأضاف " نجم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن تم عمل بوابات جديدة للجامعة حتى لا يحدث أي نوع من التكدس على البوابات في وقت الدخول والخروج ، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة كل طالب ، والتعقيم المستمر ، والتأكد من التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات .

ونوه رئيس جامعة حلوان ،إلى أن هناك 60 ألف طالب يقوموا بأداء الامتحان ، في اليوم الواحد ، ولكن على هيئة 3 مراحل ، بداية من الساعة 9 صباحاً ، حتى الساعة 2 ظهراً ، مشيراً إلى أن تم عمل تنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لمنع التكدس أمام محطة حلوان ، بالإضافة إلى وجود مسارين ، مسار للدخول ، ومسار آخر للخروج .

وأكد " نجم " ، أن هناك تعاونا شديدا من هيئة مترو الأنفاق ، حيث يقوموا بدفع قطارات عديدة ، معقباً : " احنا مهتمين بأولادنا بداية من خروجهم من البيت لأداء الإمتحان ، حتى عودتهم للبيت مرة أخرى " .