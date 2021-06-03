رائدا فضاء روسيان يسيران في الفضاء ... شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل مغامرة رائدي الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبايوتر دوبروفنيك بالخروج من محطة الفضاء الدولية أمس الأربعاء فى رحلة سير في الفضاء للتحضير لوصول مركبة روسية جديدة.

وتعتبر هذه أول عملية سير في الفضاء لكل من أوليج نوفيتسكي وبايوتر دوبروفنيك حيث وصلا إلى المحطة الفضائية في أبريل، ومن المتوقع أن تستمر حوالي 6 ساعات ونصف.

لتجهيز المحطة الفضائية، يعمل الاثنان على فك حجرة الإرساء "Pirs" والتخلص منها وسيتم استبدالها في وقت لاحق من هذا العام بوحدة المختبر الجديدة متعددة الأغراض "Nauka" .

خلال هذه المهمة، سيعمل الطاقم على إجراء مئات التجارب في علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الفيزيائية وعلوم الأرض.

يتعاون الروسيان حالياً في قاعدة فضائية مع رواد فضاء ناسا مارك فاندي هيي وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر، ورائد الفضاء أكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء الأوروبي الفرنسي الأصل توماس بيسكيت.