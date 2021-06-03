البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع ولي العهد السعودي قضايا الأمن الإقليمي

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع السعودي وولي العهد محمد بن سلمان قضايا الأمن الإقليمي، لاسيما جهود إنهاء الحرب في اليمن.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الفضائية، اليوم الخميس، عن المتحدث جون كيربي في بيان قوله "إن أوستن شكر ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي جري بينهما على العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص، تيم ليندركينج، لإنهاء الحرب في اليمن".

وأشارت إلى أن الاتصال بحث أيضا الجهود الثنائية لتحسين دفاعات المملكة، لافتا إلى نجاحات المملكة مؤخرا ضد هجمات الحوثيين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وتتعرض السعودية لهجمات متكررة من المتمردين الحوثيين، وتطلق جماعة الحوثي بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.