سريلانكا.. سفينة حاويات تغرق بعد اشتعالها قرابة أسبوعين.. شاهد

غرقت ناقلة الحاويات المحترقة التي تسببت في أسوأ أزمة تلوّث في سريلانكا أمس الأربعاء، وكانت خزاناتها تحوي مئات الأطنان من الوقود، على ما أعلنت بحرية هذا البلد الآسيوي.

وظلت السفينة "إم في إكس بريس بيرل" التي تحمل مئات الأطنان من المواد الكيميائية والبلاستيك ومستحضرات التجميل، تحترق مدة 13 يوما قبالة سواحل كولومبو، قبل أن تنجح عملية شاركت فيها جهات دولية في إخماد الحريق الثلاثاء.

وحاولت شركة "سميت" الهولندية لإنقاذ السفن جرّ السفينة التي كان الدخان لا يزال يتصاعد منها إلى منطقة أعمق، إلا أن جهودها تعطلت، على ما أفاد المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا، لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح أن مؤخر السفينة غرق إلى عمق 22 مترا على بعد 11 كيلومترا من ساحل باموننوغاما شمال كولومبو.

وأضاف: "الجزء الأمامي من السفينة لم يغرق بعد لكن المياه غمرت الجزء الخلفي الذي بلغ عمق البحر".

ووصلت كميات هائلة من بقايا البلاستيك إلى الشواطئ، وتخشى السلطات الآن من كارثة أكبر إذا تسرب 278 طنا من زيت الوقود و50 طنا من وقود السفن من الباخرة إلى مياه المحيط الهندي.

وتمكن مصور في وكالة “فرانس برس” من رؤية بقع نفطية قرب الشواطئ في نيغومبو (قرابة 40 كيلومترا) من كولومبو، لكنّ لم يتضح إن كانت متسربة من السفينة المنكوبة.

وقال دا سيلفا إن زورقا تابعا لخفر السواحل الهندي يجوب مياه المنطقة مع معدات متخصصة لمعالجة أي تسرب للنفط.

وكان مسئول ضالع في عمليات الإنقاذ قال في وقت سابق أمس، الأربعاء، إنّ الخبراء المحليين يخشون من عدم ثبات السفينة.

وأوضح لوكالة “فرانس برس”، أنّ "جهود مكافحة النيران شهدت رش الكثير من الماء على سطح السفينة، معظم هذه المياه تركزت في مؤخر السفينة".