أسعار مواد البناء اليوم الخميس 3 يونيو 2021

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الخميس 3 -6-2021.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، وسعر حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي والعشرى ومصر ستيل 14300 جنيه للطن.





أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم:

أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 813 جنيها لطن المسلح.

وسجلت السويس للأسمنت 803 جنيهات للطن، والسويدي 810 جنيهات للطن.

كما سجل أسمنت حلوان 805 جنيهات للطن، وأسمنت سيناء 733 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لمواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.